Calvaire au Hangar des pèlerins

Difficile d’être pèlerin au Sénégal pour les Lieux Saints de l’Islam. Un véritable parcours du combattant avant de monter à bord de l’avion pour la Mecque. La Commission est indexée. Il se passe des choses ahurissantes au Hangar des Pèlerins à Dakar Yoff. La Délégation Générale au Pèlerinage Aux Lieux Saints De L’islam est montrée du doigt. La visite médicale, première étape, est la première difficulté. S’inscrire, passer la nuit, faire la queue, constitue le parcours normal, si on arrive à le faire en 24 h pour les chanceux.



Les moins privilégiés sont renvoyés au lendemain voire surlendemain, pour refaire les mêmes étapes et sans garantie de voir le médecin. Car, on ne prend que 250 personnes par jour pour ce service dédié. L’autre souffrance du Hangar, c’est le versement du pécule à la Banque islamique de développement (Bid). Là aussi, on ne prend que 100 personnes par jour. Et l’appel des pèlerins se fait vers 4 H du mat’ obligeant ainsi les pèlerins à y passer la nuit.

Avec Rewmi