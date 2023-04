Cambérène très en colère : Manifestation pour la libération du promoteur Mbaye Fall Les jeunes de Cambérène ont déversé leur colère hier dans la rue. D'après "L'As", ils ont barré la Vdn 3 pour dénoncer l'arrestation du promoteur Babacar Fall dit Mbaye Fall, arrêté depuis plus d'une semaine.

Ce dernier, qui avait des bisbilles avec le collectif des 253 victimes de Gadaye depuis 2013, avait été débouté par la Cour suprême, suite à un pourvoi.



Car, Mbaye Fall avait été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme et le paiement de 600 millions FCfa de dommages et intérêts aux victimes, avec contrainte par corps.



