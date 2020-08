Cambriolage - 05 moutons volés, des coups de feu, Boy Kaïré frôle la mort L'ancien lutteur Boy Kaïré a été attaqué à son domicile par des visiteurs encagoulés et qui ont failli lui faire perdre la vie avec des coups de feu tirés à son encontre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 07:04

Dans sa mésaventure, le recordman des victoires de lutte avec frappe, (26), a perdu cinq (5) moutons de race que les cambrioleurs ont emporté lors de cette attaque.



Le membre fondateur de l'écurie Soumbédioune , ironie du sort détient une agence de gardiennage et a permis à beaucoup lutteurs sevrés de combats de travailler dans sa boîte comme vigiles.



