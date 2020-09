Cambriolage: Des ordinateurs et un chèque emportés au Central Équipement

L’entreprise Central Equipement aurait été cambriolée. D’après des sources de "L'As", c’est suite à une plainte d’un superviseur chargé de la sécurité de ladite société que la Police de Pikine a ouvert une enquête. Le superviseur a déclaré à la Police que le cambriolage s’est produit dans la nuit du 06 au 07 septembre dernier.



Il dit avoir relevé la disparition de 05 ordinateurs portables, d’un téléphone portable et d’un chèque d’une banque de la place. Par la suite, les limiers de la Direction de la Police scientifique et technique se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat. Un constat qui a permis aux flics de découvrir, d’après encore nos sources, que la porte qui mène à l’étage, a été défoncée. Par la suite, les limiers de la Dpst ont prélevé des empreintes, d’après encore nos sources, pour les besoins de l’enquête ouverte par leurs collègues de Pikine.

