Cambriolage à Diouloulou : Le lycée et le CEM saccagés par des individus non identifiés Sud Quotidien- Les malfaiteurs cherchaient-ils l’argent des inscriptions des élèves en ce début d’année ? La question taraude tous les esprits au lycée de Diouloulou où les élèves ont séché les cours avant-hier, jeudi, pour protester contre le cambriolage de l’établissement.

En effet, des individus mal intentionnées ont fait incursion mercredi soir dans ce lycée de Diouloulou dans le département de Bignona avant d’emporter l’ordinateur du proviseur, des baffles au bureau de l’intendant et une somme d’argent de trente mille francs au bureau du censeur.



Le Proviseur du lycée Étienne Sagna de souligner que l’argent des inscriptions est versé chaque soir à la banque, ce qui a pu éviter la perte d’une grosse somme d’argent », souligne le proviseur du lycée.



L’administration du lycée a été saccagée par ces malfaiteurs .des bureaux cassés, des portes défoncées … Des actes de violences récurrents dans ce lychee de Diouloulou et dans le CEM. C’est la troisième fois, en une année, que de tels actes sont perpétrés dans cet établissement.



Aujourd’hui, l’urgence d’un gardien dans l’établissement est soulevée par les différents acteurs qui interpellent les autorités sur cette absence de gardiens dans ces établissements scolaires.



Les professeurs du lycée ont d’ailleurs décidé de se mobiliser lundi prochain pour voir la posture à adopter face à des tels actes de vandalisme et de violence dans ce lycée.



