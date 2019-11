Cambriolage à Gandigale: Des voleurs emportent 10 bouteilles de gaz

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, des malfaiteurs ont cambriolé une boutique qui se trouve à 100m du domicile du maire de Sindia. D'après nos informations, ils ont troué le mur pour pénétrer dans la boutique et ont emporté 10 bouteilles de gaz.



Un autre cas de vols qui remet en cause la sécurité dans ce village situé à 5km de Mbour, où des cas de vols sont souvent enregistrés.



D'ailleurs, le maire de Sindia Thierno Diagne a toujours plaidé pour l'érection dune brigade de gendarmerie de proximité, pour faire face à la série de vols perpétrés dans la localité.



