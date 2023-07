Cambriolage à Thiès: Un malfrat emporte plus de 1, 25 millions FCfa et des bijoux en or Un individu non encore identifié, a visité dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin 2023, une maison au quartier Keur Saïb Ndoye, situé sur la route de Tivaouane, derrière l'hôpital Dalal Xell, Commune nord. Une maison a été cambriolée, de l'argent estimé à 1 250 000 FCfa et des bijoux emportés. Les victimes, notamment le propriétaire de la maison, M. Niang, a saisi la Section de Recherches de la Gendarmerie de Thiès, pour déposer une plainte contre X.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook