Cambriolage au moyen d’un véhicule 4X4 : Les brigands des quartiers résidentiels arrêtés

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

La Division des investigations criminelles a mis fin aux agissements d’un trio de redoutables voleurs, qui écumait les quartiers résidentiels à savoir Sacré-Cœur 3, Cité Biagui, HLM Grand Médine, Maristes et Ngor Extension. Ils répondent aux initiales de M. S (39 ans) menuisier métallique de formation, M. F S (né en 1968) maçon et DP (65 ans) sans profession).



Ces individus, à bord d’un 4X4 ont dévalisé plusieurs maisons, emportant du matériel électronique, des bijoux ainsi que d’autres objets de valeur et des numéraires. Le journal EnQuête qui donne l’information, signale que plusieurs victimes se sont présentées à la Dic. L’une d’elles domiciliée à Hann Maristes, a déclaré avoir été victime de vol de bijoux d’une valeur de 20 millions de FCfa. Une autre a confié avoir perdu son téléphone portable et des bijoux d’une valeur de 1.500.000 FCfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos