Cambriolage aux Allées du Centenaire: C’est une somme de 70 000 000 FCfa qui a été emportée et non 96.000.000 FCfa(Dic)

Mercredi 29 Juillet 2020

La Division des investigations criminelles (Dic) de la Direction de la Police judiciaire a apporté des précisions sur l’affaire du braquage aux Allées du Centenaire.



" Contrairement aux informations diffusées à travers les réseaux sociaux et dans certains organes de presse, au lieu de 96.000.000 FCfa, c’est une somme de 70.000.000 FCfa qui a été emportée par les malfaiteurs, en plus de téléphones portables iPhone, Xmax et des Power Bank ", a révélé la Dic.



Les policiers d'ajouter: « Les investigations en cours ont, pour le moment, permis l’interpellation du cerveau de la bande, qui est un ex-agent radié des cadres de police et un de ses acolytes ».









Leral.net

