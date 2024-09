Cambriolage d’une boutique de transfert d’argent à Sangalkam : la gendarmerie interpelle trois suspects après une enquête éclair

Selon un communiqué Officiel parcouru par sudquotidien.sn, une enquête a été immédiatement ouverte par le Haut-commandement de la Gendarmerie après que des malfaiteurs, armés et encagoulés, ont dérobé une somme estimée à 20 millions de francs CFA et plusieurs téléphones portables.



Grâce à l'intervention de la Compagnie de Rufisque et de la Section de Recherches de Dakar, trois suspects ont été arrêtés le 17 septembre à l'aube.



Ils sont soupçonnés de participer à ce braquage, selon des indices jugés graves et concordants. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.