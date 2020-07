Cambriolage du magasin chinois des Allées du Centenaire: Le chef de la bande est un policier radié !

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Le magasin d’un commerçant chinois sis aux Allées du Centenaire de Dakar a été cambriolé en plein jour et la somme de 96 millions de FCfa a été emportée.



D’après "Libération", la Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main sur les cambrioleurs. Ces derniers, ont été placés en garde-à-vue.



Le chef de gang, découvre-t-on, est un policier radié, ayant des antécédents qui ne plaident pas en sa faveur. Puisqu'il a été exclu de la police pour vol et extorsion de fonds.



