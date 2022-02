Cambriolage et vol de moutons de race : les gendarmes de Diogo cravatent quatre voleurs, deux autres en cavale Les hommes du Commandant Ansoumana Sané, de la gendarmerie de Diogo, ont réussi un grand coup dans la nuit du 12 au 13 février 2022. Ils ont en effet déjoué le plan mûri depuis Touba par une bande de voleurs. Quatre d’entre eux ont été interpellés tandis deux autres sont toujours en cavale. L'As

Les gendarmes de Diogo viennent de mettre un terme aux agissements d’une bande de 6 voleurs de bétail qui opéraient surtout dans la zone de Diogo. L’accrochage avec les hommes du Commandant Ansoumané Sané leur a été fatal, marqué par l’arrestation de 4 membres du groupe, tandis que les deux autres sont toujours en cavale.



Et c’est ainsi qu’il a été mis fin aux agissements de ces malfaiteurs qui empêchaient toute la zone de dormir à poings fermés. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 12 au 13 février 2022. La bande a mûri son plan depuis la cité religieuse de Touba, avant de débarquer à Fasse Boye à bord d’un véhicule de location.



C’est que les malfaiteurs ont cambriolé une cantine où ils ont emporté divers effets. Ils ont également volé dans le village 4 moutons de race. L’affaire est tombée aussitôt dans la puce des hommes du Commandant Ansoumana Sané qui ont automatiquement bouclé la principale sortie, au niveau du croisement, afin de mettre en mouvement une patrouille. La stratégie a vite porté ses fruits car le véhicule des voleurs a été intercepté au cours du contrôle, avec à bord 2 individus.



C’est finalement le chauffeur qui a été cravaté au moment de l’interpellation, l’autre passager ayant réussi à prendre la poudre d’escampette. Mais c’était sans compter avec le professionnalisme et la détermination des hommes en bleu, qui ont poursuivi le travail d’investigation le lendemain. Ce qui leur permettra de les localiser à Touba où ils sont allés se réfugier après avoir commis leur forfait. Les gendarmes réussiront ainsi à mettre hors d’état de nuire trois autres voleurs, soit au total 4 individus interpellés, les deux autres étant toujours en cavale.



En attendant, les 4 individus ont été déférés hier au parquet de Thiès où ils décrocheront certainement leur visa pour la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Selon nos sources, le vol de bétail est un phénomène récurrent dans la zone et il y a juste un mois, un autre individu avait été arrêté par les gendarmes de Diogo et déféré au parquet. D’ailleurs il croupit actuellement en prison.





