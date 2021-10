Cambriolage spectaculaire à Petit Mbao : Un commando de 8 hommes armés, fait une descente chez un commerçant…

La scène est digne d’un film hollywoodien. Pourtant il ne s’agit guère d’une fiction mais bien de faits réels qui se sont passés, hier, à Petit-Mbao. Un commando de 8 hommes armés jusqu’aux dents (avec des mitraillettes, machettes etc.) a fait une descente à 3 heures du matin chez un grand commerçant du nom de Cheikh Thiam. Arrivés dans un pick-up de couleur sombre, les hommes, avec une sérénité indescriptible, ont d’abord barricadé la ruelle qui mène à la maison du commerçant afin de perpétrer calmement leur forfait.



Comme on peut le voir sur les images, ci-après, filmées par les caméras de surveillance, ils ont tabassé le gardien qui est actuellement admis aux soins intensifs. Avant de défoncer la première porte en fer pour ensuite s’attaquer à la deuxième porte blindée avec du matériel sophistiqué, indique une source de Seneweb.



Le vieux Thiam était dans la maison avec ses deux épouses. La première femme qui était au rez-de-chaussée avec son mari, s’est levée pour vérifier après avoir entendu du bruit. Malheureusement, elle est tombée nez-à-nez avec ces redoutables bourreaux qui l’ont menacée avec leurs armes. « Apparemment ce sont des cambrioleurs qui s’exprimaient en Pulaar, connaissaient la configuration de la maison. Ils ont demandé à la première femme du vieux de leur montrer le coffre. Elle a fui pour appeler son mari qui était sous la douche. Cheikh Thiam est sorti et ils l’ont tenu en respect. Sous la menace d’armes à feu, il s’est exécuté et a ouvert le coffre. Ils ont trouvé 2,5 millions qu’ils ont pris », renseigne la source de Seneweb.



Les cambrioleurs qui avaient visiblement bien préparé leur coup, savaient qu’il y avait d’autres coffres et étaient déterminés à passer la maison au peigne fin. C’est ainsi qu’ils sont montés au premier étage chez la deuxième femme du vieux qu’ils ont tabassée. En effet, cette dernière qui a opposé une résistance, finira par obtempérer lorsqu’ils ont menacé de tuer le vieux Thiam. Elle leur a ainsi montré deux autres coffres qui étaient dans la chambre du fils aîné du vieux qui est en voyage en Gambie, renseigne notre source. Ils ont ainsi emporté 2,5 millions, deux coffres dont le contenus reste à déterminer (voir vidéo) et les bijoux de la deuxième femme.





Joint par Seneweb, la gendarmerie qui a été sur les lieux ce matin avec la police scientifique, confirme les faits, indiquant que le véhicule (un pick-up volé) a été retrouvé dans la forêt de Mbao



