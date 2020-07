Camions et autres gros porteurs: Macky Sall invite au renforcement systématique des contrôles techniques

Le président de la République, revenant sur l’application de la règlementation sur la circulation des gros porteurs, a requis des Ministres des Transports terrestres, de l’Intérieur et des Forces Armées, le renforcement systématique des contrôles techniques de la circulation des camions et autres gros porteurs, en particulier, dans les centres urbains et périurbains.

