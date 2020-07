Camions mortels - Les populations ne veulent plus des jeunes chauffeurs immatures et irresponsables Après son forfait tragique à Yoff où il a tué trois (3) personnes, le camion sans freins a foncé, dans la même soirée, sur une foule au croisement des Parcelles assainies.

Comme si tous ces dégâts ne suffisaient pas, un autre camion fonçait sur un taxi. Excédées, les populations n’en peuvent de ces camions tueurs conduits par de jeunes hommes immatures et irresponsables.



Devant l’inertie des autorités étatiques et leur désinvolture face au problème de ces camions, les populations lancent un sos au Chef de l’Etat pour le retrait de ces vieux camions.



Le chauffeur a été mis aux arrêts par les gendarmes et sera déféré ce vendredi devant le Parquet.



