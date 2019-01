Camp pénal : Boy Djinné dénonce « la politisation » de son dossier

Alors qu’on croyait que son cas avait été résolu, le célèbre Baye Modou Fall alias Boy Djinné incarcéré à la Maison d’arrêt du Camp pénal de Liberté 6, est monté au créneau pour déplorer ses conditions de détention.



Dans une lettre reprise par Walf Quotidien, Boy Djinné dénonce le fait d’être l’objet de deux procédures simultanément ouvertes à Dakar et à Diourbel, suite à son évasion de la prison de Diourbel. Il soutient également dans sa lettre, qu’il est détenu illégalement.



En détention depuis le 24 juillet 2013 et condamné à 2 ans de prison ferme, « sa peine devait arriver à terme le 24 juillet 2015 ». Ce n’est pas tout. Boy Djinné signale également que le « tribunal des mineurs l’a condamné à 6 mois ferme mais qu’on ne l’a pas libéré à l’expiration de la peine ». Aussi, dénonce-t-il le fait que le juge l’a renvoyé devant la chambre correctionnelle pour une affaire déjà jugée.



Dénonçant la politisation de son dossier, il dit être « victime d’un complot et inculpé dans une affaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ».

