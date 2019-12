Camp pénal : Boy Djinné menace de se suicider d’ici le 15 décembre… Baye Modou Fall, alias "Boy Djinné" actuellement en détention à la prison du Camp pénal de Liberté 6, menace de se suicider.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019

Jugé, hier, à la Cour d'Appel de Dakar, le spécialiste des évasions spectaculaires a donné un ultimatum de 5 jours au ministre de la Justice pour que les deux mandats contre lui dans les affaires de Ziguinchor et du Lagon 2 soit levés. Sans quoi, il menace de mettre fin à ses jours, selon L’Observateur.

Il est inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, escalade, usage d'arme et de véhicule, d'évasion et d'usurpation d'identité, rappelle-t-on.



