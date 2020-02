Camp pénal: Ngouda Mboup dénonce l’isolement de Guy Marius Sagna L’enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad), Ngouda Mboup, déplore l’isolement de Guy Marius Sagna détenu à la prison du Camp pénal, après son arrestation lors d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité.

« Rien que pour une simple marche, on ne doit pas mettre les gens en prison. On peut trouver d’autres formules pour sanctionner les contrevenants autrement », a dit Ngouda Mboup dans l’émission "Objection", dimanche sur Sud Fm, considérant son isolement de traitement « inhumain et dégradant ».



Et de marteler : « On ne peut pas arrêter quelqu’un et le condamner à l’avance, ça viole la Constitution du Sénégal parce que la défense, elle est assurée à toutes les étapes de la procédure. Le principe de la présomption d’innocence est un principe à valeur constitutionnelle. L’Etat du Sénégal ne peut pas se comporter ainsi ». i[

