Camp pénal : Quatre frères de «Boy Djiné » arrêtés et gardés à vue

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’’ a entamé une grève de la faim depuis samedi dernier pour demander son jugement. D’après Liberation Online, ses frères, non contents de sa situation, ont manifesté devant la prison du Camp pénal.



Ainsi, il a été révélé que quatre parmi eux, sont arrêtés et placés en garde à vue.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos