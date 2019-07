Camp présidentiel: Voici les noms des successeurs de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 04:20 | | 0 commentaire(s)|

La successiopn de Macky Salml à la tête de la majorité présidentielle est déjà lancée, écrit pressafrik.



Et les noms des potentiels successeur du leader de Benno sont les suivants: l'actuel ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) Aminata Touré, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba et le Secrétaire général de la Présidence Muhammad Boun Abdallah Dionne se préparent pour succéder Macky Sall en 2024.



Une bataille pour le fauteuil de leader de la majorité qui risque d'être très rude, indique le site.



Pressafrik

