Campagne Législatives 2022 Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal : Barthélémy Dias rassemble du beau monde à Ouakam et à Ngor Pour la Journée du vendredi 15 Juillet, dans le cadre de la campagne Législatives 2022 de l’inter-coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, Barthélémy Dias a réussi le pari du rassemblement, avec du beau monde à Ouakam et à Ngor.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022

« Les caravanes de notre campagne électorale pour les Législatives 2022 se poursuivent avec nos candidats investis sur la liste départementale.



Populations de Ouakam et de Ngor, merci à vous pour la belle mobilisation »,

a-t-il partagé sur sa page Facebook, tout en donnant rendez-vous ce samedi 16 juillet 2022, aux HLM et à Biscuiterie. En voici quelques images.











