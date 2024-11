Campagne- Législatives : Abdoulaye Sylla de And Bessal Sénégal promet de placer l’emploi des jeunes au cœur de ses priorités Abdoulaye Sylla, tête de la liste nationale de la coalition And Bessal Sénégal (ABS), a promis, jeudi, faire de l’emploi des jeunes une ”priorité absolue”. Selon l’Agence de presse sénégalaise, Abdoulaye Sylla s’entretenait avec des journalistes après avoir rendu visite à plusieurs dignitaires religieux de Louga, notamment le Khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, Serigne Mouhamedane Mbacké et les représentants de la famille de Elh Malick Sy.

“Si la coalition And Bessal Sénégal remporte les élections le 17 novembre prochain, je promet de faire de l’emploi des jeunes une priorité absolue parce qu’un avenir prospère pour la jeunesse sénégalaise est un pilier essentiel pour le développement de notre pays”, a-t-il déclaré ;



”La vie est difficile au Sénégal, et nombreux sont les jeunes qui, faute de perspectives, tentent l’émigration avec tous les risques que cela comporte”, a-t-il ajouté a déclarant vouloir répondre au défi de l’emploi par la promotion d’un environnement socio-économique permettant aux jeunes de rester et de réussir.



Très souvent en déplacement à l’étranger, M. Sylla se dit “témoin des difficultés auxquelles sont confrontés expatriés sénégalais”.



“Si tous ces jeunes étaient soutenus dès le départ, beaucoup auraient pu prospérer ici, dans leur pays natal”, a-t-il ajouté, en exhortant “les jeunes à faire preuve d’endurance et de persévérance dans toutes les épreuves de la vie”.



M. Sylla a également abordé “la question des violences enregistrées durant la campagne”, estimant que “les partisans de la violence agissent souvent par manque d’opportunités économiques dans le pays.



