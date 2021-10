Campagne Octobre rose à Louga: La Ligue Sénégalaise contre le Cancer veut dépister 600 femmes La Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) souhaite dépister 600 femmes du cancer du col de l'utérus, dans le département de Louga, a révélé sa présidente, Dr. Fatima Guénoune.

" Nous sommes venus à Louga pour faire à nouveau une formation aux sages-femmes du district sanitaire, comme nous l'avions fait en 2016. Au terme de la formation, nous allons laisser un matériel de dépistage pour 600 femmes '', a dit la présidente de Lisca.



S'exprimant en marge de la cérémonie, elle a précisé que 35 sages-femmes du district de Louga bénéficient de la formation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. La présidente de la Lisca a rappelé que l'intérêt d'une telle formation, était de " former les sages-femmes d'Etat, sur la manière d'utiliser ces appareils de dépistage ".



" A partir d'aujourd'hui, il y aura un dépistage tous les jours durant tout le mois d'octobre et au-delà, au niveau du district sanitaire de Louga, afin de permettre à un maximum de femmes de se faire consulter ", a-t-elle promis.













