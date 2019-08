Campagne ‘"Zéro déchet’’: Macky sall annonce le démarrage effectif des opérations pour après la Tabaski «Il faut engager tous les moyens qu’il faut pour qu’après la Tabaski, on puisse libérer la voie publique. Nous allons démarrer la mise en œuvre en mode fast-track du programme ‘’Zéro déchet’’». C’est ce qu’a déclaré le Président Macky Sall, ce jeudi, au lancement officiel du programme, à Diamniadio.

« Ces images que nous venons de voir sont indignes d’un pays qui se veut émergent. C’est impératif de promouvoir et surtout d’agir en urgence, pour un Sénégal propre. Il faut que nous rendions le Sénégal propre, ce n’est pas négociable », a-t-il ensuite martelé.



Demandant au ministre de l'Urbanisme d’engager « une action permanente », le chef de l’Etat a ajouté que « ce n’est pas un défi au quotidien, elle est fondamentalement un enjeu sanitaire, une exigence socio-culturelle et de haute portée. Cela doit interpeller tout le monde ».



Par ailleurs, a-t-il indiqué, soulignant que des sites de recasement sont déjà aménagés, « je demande au ministre de l’Intérieur de déployer 100 à 200 policiers pour accompagner les services du ministre de l’Urbanisme et mille agents de l’Asp pour sécuriser les espaces déjà libérés ».

