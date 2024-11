Campagne à Louga: Mamadou Racine Sy s'engage à défendre les intérêts des retraités à l'Assemblée nationale

La tête de liste de la coalition “And Ligguey Sénégal ak Racine” (ALSAR), Mamadou Racine Sy, a promis, mercredi, de défendre les intérêts des retraités, en œuvrant pour une augmentation des pensions de retraite, s’il est élu député à l’Assemblée nationale.



‘’ Dans le cadre de notre programme, nous nous battrons à l’Assemblée nationale pour augmenter les pensions des retraités, afin qu’ils puissent vivre dans la dignité et l’aisance et qu’ils ne prennent pas leur retraite avec un sentiment de précarité et de pauvreté ’’, a-t-il déclaré, lors d’un meeting, rapporte l'Aps.



M. Sy a détaillé à cette occasion son programme, dont un des points phares est la mise en place d’un “ système de pourcentage ” des pensions.



Selon lui, ‘’ ce dispositif permettrait aux futurs retraités de connaître à l’avance, le montant de leur pension, offrant ainsi une meilleure sécurité financière ’’.



Selon la même source, il a relevé que les retraités soutiennent encore leurs familles, surtout dans un contexte où les jeunes peinent à trouver un emploi.



Mamadou Racine Sy dit qu’il souhaite également ‘’ promouvoir la formation professionnelle, notamment pour les jeunes, en les préparant aux besoins spécifiques du Sénégal, devenu entre-temps, un pays producteur de gaz et de pétrole ’’. ‘’ Nos enfants doivent être formés aux métiers nécessaires pour le développement du pays ”, a-t-il fait valoir.



Le candidat de la coalition ALSAR a appelé à ‘’l ’unité et à la coopération post-électorale, pour le développement du pays ’’, en exhortant ‘’ les différents acteurs politiques et la société civile, à travailler ensemble, au-delà des clivages partisans ’’.