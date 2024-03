Campagne à Matam : Diomaye fait foule à Ourossogui, promet des emplois aux jeunes et tacle Me Moussa Bocar Thiam Annoncé depuis mardi, c’est finalement ce jeudi dans la nuit ,que Bassirou Diomaye Faye a foulé le sol de la région de Matam, plus précisément à Ourossogui. Avant même l’heure de la rupture, des chansons en hommage au candidat et à son mentor, Ousmane Sonko, étaient déjà audibles dans la ville carrefour. Certains venus de localités lointaines comme Thilogne, Agnam, Dabia, le Dandé Mayo, ont rallié très tôt Ourossogui, pour attendre le jeune candidat, âge de 43 ans.

Ils étaient nombreux à bord de motos Jakarta, de voitures particulières, de bus, à aller accueillir Bassirou Diomaye Faye bien au-delà de l’entrée de la ville, en venant de Ranérou, sur la Route nationale 3. C’est vers 21 heures que Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Ourossogui, accompagné de plusieurs leaders de la Coalition Diomaye Président.



Le député Guy Marius Sagna, l’ancienne Première ministre Aminata Touré, Aïda Mbodj, Soda Marième Ndiaye ou encore Maïmouna Bousso, étaient de la délégation, sans compter les responsables locaux comme Banta Wagué, Cheikh Oumar Basse, Ibrahima Bâ, le jeune Abdoulaye Bocar Lom, Mathiara Kane, qui sont les responsables locaux qui ont organisé cet accueil grandiose.



Aux anges, affichant un large sourire, Bassirou Diomaye Faye faisait le signe de la victoire et répondait aux acclamations de ses supporters. Selon lui, les inégalités territoriales ont créé le chômage dans la région de Matam, empêchant les jeunes de travailler.



‘’ Tout est concentré à Dakar, alors que, dans les régions, les gens souffrent, notamment les jeunes qui ont du mal à trouver du travail. Il nous faut combattre cela ’’, a déclaré Bassirou Diomaye Faye devant des jeunes déchaînés, au milieu du mythique carrefour de la ville. L’Inspecteur des Impôts et des Domaines a confié aux jeunes, qu’ils ont le droit au développement, au bien-être, à l’emploi et doivent bénéficier de toutes les ressources issues de la région de Matam.



Il a soutenu que le Sénégal ne s’arrête pas seulement à Dakar, mais c’est tout le Fouta, c’est Matam, c’est Kanel, c’est Ourossogui. Il a promis une nouvelle ère de justice, de paix, car sans l’un, l’autre ne peut pas exister. La réforme profonde des institutions fait aussi partie de son programme, dont la région pourra bénéficier à travers des emplois publics.



Avant la prise de parole de Diomaye, Guy Marius Sagna s’était adressé aux militants, en qualifiant le maire de la ville, Me Moussa Bocar Thiam, d’ « assassin numérique », faisant allusion aux récentes coupures d’Internet dans le pays, dont le ministre de la Communication a été le maître d’œuvre.

Guy Marius Sagna, de même que Mimi Touré, n’a pas manqué d’évoquer la récente sortie du ministre, par ailleurs premier magistrat de la ville, pour menacer et mettre en garde la communauté Wolof, qui pourrait voter pour le principal candidat de l’opposition, Bassirou Diomaye Faye.



Pour eux, ce sont des propos déplacés qu’il faut tirer au clair. Mimi a, quant à elle, demandé au Conseil de l’Ordre des Avocats, de convoquer Me Moussa Bocar Thiam et de le sanctionner pour les propos tenus à l’endroit de la communauté Wolof, lors d’une caravane organisée dans la ville.



