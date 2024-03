Campagne à Touba Sandaga : Serigne Mboup s’engage à éradiquer les marchés informels

Lorsque je construisais ce centre, certains disaient que ce n’est pas possible ; mais aujourd’hui, cela fait des années, le centre a porté ses fruits et beaucoup l’ont copié. Je l’ai construit en 1996. C’est un investissement de 5 milliards FCfa et il y a cent et quelques boutiques, donc cela veut que pour gouverner un pays, il faut juste une vision nette

Tous les projets que j’ai réalisés, je les ai expérimentés. L’Etat n’a pas encore réussi ses grand projets. Si on n’aide pas les jeunes, ils vont s’aventurer dans des voyages comme le "barça wala barsak". Nous allons redoubler d’efforts pour financer le commerce, l’industrialisation. Le commerce va développer l’industrie et l’agriculture et même la presse. Le commerce doit être organisé. Mon engagement est de faire disparaître les marchés informels. C’est bien de présenter un programme, mais il faut voir si la personne a les compétences. Je suis le président de l’Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, Maire de la ville de Kaolack. J’ai le vécu et les commerçants, leur seul choix est de voter pour And/ Nawle And Liguuey.

ous êtes un commerçant, vous connaissez nos maux. Nous vous faisons confiance et nous sommes derrière vous

Il a beaucoup fait pour son pays. Il a soutenu les commerçants et nous jeunes tabliers. Il a créé beaucoup d’emplois

Nous connaissons votre courage, votre engagement et détermination à aider la population. La politique est dure et difficile, je vous soutiens et vous encouragé

Je connais les maux du secteur ; et en général, la durée de vie des projets des commerçants ne dépasse pas dix ans. C’est déplorable