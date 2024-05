Campagne agricole 2024 : L’état dévoile une batterie de mesures pour un bon déroulement sudquotidien.sn- Le Premier Ministre Ousmane Sonko a présidé hier, vendredi 3 mai, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne de production agricole et hivernale 2024. A l’issue de cette réunion, une vingtaine de mesures ont été prises par le gouvernement pour un bon déroulement de la campagne. Cette année, un budget de 120 milliards Fcfa sera attribué à cette campagne agricole.

Dans le cadre de la préparation de la campagne de production agricole 2024, le gouvernement a tenu un Conseil interministériel hier, vendredi 3 Mai. Au sortir de cette rencontre, une batterie de mesures a été prise par l’Etat. Cette année, le gouvernement va dégager un budget de 120 milliards de Fcfa pour la campagne agricole.



Au titre des dettes dues aux opérateurs, le Premier Ministre Ousmane Sonko a engagé le Ministre des Finances et du budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l’Etat vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023 au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024 et à procéder à un audit de la campagne agricole 2023-2024 et lui soumettre pour validation un plan d’apurement de la partie de cette dette validée.



Il demande aussi l’organisation des concertations entre d’une part les opérateurs et d’autre part les banques et l’administration fiscale en vue de trouver des solutions à l’impact des retards de paiement de la dette de l’Etat aux opérateurs en termes d’intérêts, de retards imputés par les banques et de clarté sur le recouvrement des impôts et taxes dus.



Concernant les fournitures de semences, engrais et produits phytosanitaire, le Premier Ministre engage le Ministre de l’Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais en accordant une attention toute particulière à l’implication active des coopératives et des sociétés de coopératives, à veiller en relation avec le Ministre des Finances et du budget au respect des principes de transparence, d’équité, d’économie et d’efficacité dans l’octroi des agréments en portant une attention particulière à la solvabilité des opérateurs.



Il demande aussi au Ministre de l’Agriculture de renforcer dans les délais requis les capacités d’intervention de la Direction de la protection des végétaux pour la protection des cultures et des récoltes et d’accorder une attention particulière à la lutte contre les oiseaux granivores dans les zones de culture de riz.



Ousmane Sonko engage également le Ministre à assurer en relation avec le secrétaire d’Etat à la coopérative et à l’encadrement paysan et le Ministre des forces armées la mise en place des intrants dans des conditions de stricte transparence auprès des réels ayants droit en veillant à identifier et à sanctionner tout détournement d’objectif et un accent particulier devra être accordé par les services déconcentrés au respect strict des critères de choix des gros producteurs.



En relation avec le Ministre des Finances et du budget, il demande de mettre des moyens logistiques à la disposition des directions nationales et des services déconcentrés et à veiller à la disponibilité sur l’ensemble du territoire national des plannings de distribution des intrants, semences et engrais auprès de chaque Drdr.



Dans le strict minimum du respect de la réglementation régissant la protection des données personnelles et en relation avec le ministre des Télécommunications et de l’économie numérique, le Pm demande d’instaurer un identifiant appelé carte d’identité pour chaque producteur bénéficiaire de la subvention de l’Etat et pour chaque opérateur fournisseur d’intrants agricoles par la mise en place d’une plateforme de gestion et de suivi en temps réel assurant une traçabilité complète des subventions agricoles de la définition des objectifs de campagne jusqu’à la mise à disposition des intrants aux producteurs en passant par les notifications aux fournisseurs.

Le Premier ministre entend aussi redynamiser dans les plus brefs délais la cellule logistique militaire détachée au sein du ministère de l’Agriculture.



Un audit des programmes d’acquisition du matériel agricole demandé



En ce qui concerne la matériel agricole, il engage le Ministre de l’Agriculture à fixer les conditions et modalités de cession du matériel agricole récemment acquis par l’Etat garantissant la transparence, l’équité et l’efficacité aux producteurs réels en mettant en place un dispositif de suivi de leur utilisation.



Il veut aussi un audit des programmes d’acquisition du matériel agricole, de magasins de stockage, d’intrants agricoles et de chambres frigorifiques. Pour les commissions de distribution, il engage le Ministre à diligenter et sécuriser la mise en place des commissions de gestion des intrants avec les autorités administratives au plus tard le 13 mai 2024, à mettre en place un dispositif de contrôle du respect des règles fixées pour la distribution des intrants aux ayants droit et à étudier des modalités de publication de la liste des bénéficiaires des intrants subventionnés. Il demande le recensement des infrastructures de stockage des semences et d’engrais existantes sous tutelle des différents départements ministériels et à les mettre à disposition pour la campagne agricole.



Il engage ainsi le ministre des Finances et du budget à prendre les dispositions appropriées pour permettre la mobilisation par les opérateurs des financements de la campagne de production agricole 2024, à inscrire dans le budget les montants requis pour les subventions de 120 milliards retenues pour la campagne 2024.



Pour le suivi de la mise en œuvre de ces décisions, le Premier Ministre Ousmane Sonko invite le Ministre secrétaire général du gouvernement à assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Il lui demande aussi de programmer la réunion du Conseil supérieur d’orientation agro sylvo pastorale.





