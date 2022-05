Campagne agricole: Moussa Baldé annonce 70 mille tonnes de semences Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), Moussa Baldé a, lors la cérémonie officielle de la 2e édition de la foire agricole de l’Union nationale pour la promotion de l’agriculture durable, annoncé 70 mille tonnes de semences pour la prochaine campagne agricole.

’’Nous envisageons de mettre sur place 70 mille tonnes de semences dont plus de 50 mille tonnes de semences certifiées pour les agriculteurs’’, a t-il déclaré.



La région de Kaffrine devrait bénéficier de plus de 12 mille tonnes, a ajouté le ministre. Il s’exprimait samedi à la cérémonie officielle de la 2e édition de la foire agricole de l’Union nationale pour la promotion de l’agriculture durable (UNAPAD) axée sur le thème ’’promotion d’une agriculture viable, sécurité alimentaire et développement durable’’.



Selon lui, ’’le gouvernement a entrepris de mettre tous les moyens possibles en terme de logistique et de financement pour satisfaire les agriculteurs en matière d’intrants’’.



Concernant les engrais, il a annoncé la mise à disposition de 120 mille tonnes et invité les agriculteurs à faire preuve de ’’patriotisme’’ en raison du contexte international.



D'après Aps, le Ministre a rappelé ’’l’environnement international tendu’’ avec la pandémie et la guerre en Europe alors que ce continent livre la plupart des céréales et intrants à travers le monde.



’’J’en appelle au patriotisme de chacun pour qu’on puisse traverser cette crise (...)’’, a t-il lancé.



Selon lui, ’’le résultat, avec le renchérissement du fret, c’est que les prix de l’engrais ont doublé voire triplé. La tonne de l’urée qui coutait 330 mille francs revient cette année à 750 mille francs’’.



Pour accompagner les producteurs, le chef de l’Etat a ajouté 10 milliards dans le programme agricole pour atténuer les effets de cette augmentation, a indiqué le ministre. Moussa Baldé a précisé que l’Etat n’achète pas d’engrais et ne fixe pas son prix. Il le subventionne et cette subvention peut augmenter en fonction des situations.



La foire de Kaffrine offre ’’une réelle opportunité de réflexion et d’échange entre différents acteurs de chacune des valeurs agricoles (....)’’, a t-il salué.





