Campagne arachidière : les circuits parallèles privent la Sonacos des gaines Alors qu’elle a démarré depuis une dizaine de jours, la campagne arachidière ne bat pas son plein pour la Sonacos. Les travailleurs de cette société ont d’ailleurs tenu une conférence de presse, hier, à Diourbel pour dénoncer ‘’la fuite des graines’’ au détriment de la Sonacos.

Selon eux, plusieurs tonnes d’arachide sont aujourd’hui dans des containers en partance pour l’étranger. Dénonçant ces faits imputables à des nationaux évoluant dans la filière, ils ont exigé l’application du décret exigeant aux opérateurs de vendre d’abord leurs graines au niveau national avant de penser à exporter. Ils disent ainsi craindre le manque de graines pour des semences de qualité la saison prochaine.

Pour rappel, l’Etat du Sénégal a fixé le prix du kilo de l’arachide à 210 francs le kilo et lancé la campagne arachidière assez tardivement. Mais bien avant, des opérateurs avaient indiqué qu’ils avaient commencé à vendre leurs graines, non sans indexer le faible prix au kilo fixé par l’Etat. La Sonacos avait aussi annoncé disposer d’une enveloppe de 30 milliards pour acheter la présente production arachidièere, en plus d’une rallonge de 15 milliards.



