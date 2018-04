Campagne arachidière, plus de 90.180 tonnes en graines d’arachide collectées

Le Réseau national des coopératives de producteurs de semences dit avoir collecté cette année, plus de 90 180 tonnes de graines d’arachide. Un total qui dépasse les objectifs que lui a assignés l’Etat dans ce domaine, assure son directeur, Ousmane Ndione.



«Notre bilan de cette année est positif. Grâce au programme COPEOL, Compagnie d’exploitation des oléagineux, nous avons pu collecter nos semences certifiées sans payer les producteurs à temps ».



« Nous avons collecté cette année plus de 90.180 tonnes en graines d’arachide», a déclaré M. Ndione qui intervenait hier à Kaffrine au cours d’une assemblée générale du Réseau sur son programme de contractualisation pour la commercialisation des graines d’arachide. «Nous avons dépassé l’objectif qui nous était fixé par le gouvernement», a-t-il indiqué.



«Cette année, le programme COPEOL nous avait donné un crédit sans intérêt, des graines d’arachides et de l’engrais », pour un total de «906 millions de francs CFA et plus. Cela a été une chose très importante pour les producteurs, car ils avaient reçu de l’engrais de nouvelles doses», s’est réjoui M. Ndione. Il a promis de nouvelles doses d’engrais dénommées «10-20-10» à des prix inférieurs à ceux pratiqués lors de la dernière campagne agricole.



Le Réseau national des coopératives de producteurs de semence (RNCPS) n’a pas manqué de souligner les difficultés de la présente campagne. «Nous avons connu au Sénégal un problème de commercialisation des graines d’arachide», a-t-il souligné, ajoutant que pour les années à venir, les choses devraient aller mieux pour les producteurs et les organisations paysannes, si les leçons de la présente campagne sont retenues.



S'agissant du volet abattement, Ousmane Ndione a déploré le fait que le Réseau national des coopératives de producteurs de semence n'ait pu traiter que «800 et quelques tonnes», ce qui lui a valu des pertes de l'ordre de 150 millions de francs CFA.











