Campagne de commercialisation de la production agricole: Macky Sall presse les ministres de l’Agriculture et du Commerce pour son démarrage

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Une bonne nouvelle pour les paysans. Le Président Macky Sall presse les ministres de l’Agriculture et du Commerce pour le démarrage effectif de la campagne de commercialisation de l’arachide.



A la dernière réunion hier du conseil des ministres du gouvernement dissout, le chef de l’Etat a demandé de préparer le lancement officiel, en novembre 2020, de la campagne de commercialisation de la production agricole. Auparavant, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Pr Moussa Baldé, avait fait le point sur le suivi des cultures, et l’exportation des produits horticoles. Aussi, il avait rendu compte de l’état de la mise en œuvre des directives du Conseil des ministres du 23 septembre 2020.

L'As

