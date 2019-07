Campagne de dénigrement: la BRM annonce une plainte contre Khadim Kébé

La Banque régionale de marchés dite BRM Sa en a ras-le-bol de la campagne de dénigrement dont elle se dit victime de la part de la société Focus immobilier Sa.



L’institution bancaire, dans un communiqué, déclare que « depuis près d’un an, le sieur Khadim Kébé et sa société, Focus immobilier Sa, ont engagé une campagne de dénigrement et de diffamation savamment orchestrée, conçue de mensonges et de calomnies, par voie de presse, à l’encontre de la Banque régionale de marchés dite BRM Sa et de son directeur général ».



BRM Sa annonce qu’elle déclenchera des plaintes appropriées pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles pour atteinte à sa réputation. En outre, rapporte "Enquête", elle soutient que « les affirmations mensongères » lui ont causé un préjudice financier.











