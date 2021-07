Campagne de production agricole 2021: Macky Sall exige une accélération de la distribution des engrais et...

Mercredi 14 Juillet 2021

Sur le suivi de la campagne de production agricole 2021, le Chef de l’Etat demande au Ministre de l’Agriculture, dans un contexte d’installation progressive de l’hivernage sur l’étendue du territoire national, de veiller à l’accélération de la mise en place et de la distribution des engrais, semences et matériels agricoles.



Le Président de la République informe, enfin, le Conseil qu’il procédera, ce jour, à la réception et à la remise d’équipements agricoles (tracteurs, motoculteurs) destinés aux producteurs (coopératives, GIE etentrepreneurs agricoles).



