Campagne électorale : Macky Sall invite le gouvernement à veiller au fonctionnement régulier des services publics

Le président de la République, évoquant l’entrée en fonction du nouveau gouvernement dans un contexte électoral, a demandé mercredi au Premier ministre Sidiki Kaba, de veiller avec les membres de la nouvelle équipe “au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale” pour la présidentielle du 24 mars prochain.



Macky Sall, présidant la réunion du Conseil des ministres, “a adressé ses chaleureuses félicitations au Premier Ministre M. Sidiki Kaba nommé le 06 mars 2024”, en lui demandant de veiller, avec les membres de la nouvelle équipe qu’il dirige, “au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale”.



Il a par ailleurs ”félicité et encouragé les ministres reconduits et les ministres entrants du gouvernement resserré mis en place le vendredi 08 mars 2024”, selon le communiqué issue de la rencontre hebdomadaire du gouvernement.



Le président Sall “a également rappelé aux ministres l’importance institutionnelle du gouvernement, son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la Politique de la nation qu’il a déterminée”.



De même a-t-il “rappelé aux ministres le caractère collégial et solidaire de l’institution gouvernementale, avant de les inviter à cultiver, à chaque instant, les valeurs de la République, dont la loyauté reste le fondement”.



“Dans ce contexte électoral, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d’assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et de poursuivre, dans la diligence et l’efficacité, en rapport avec le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, la gestion cohérente et soutenable des projets sectoriels et programmes ministériels conformément au PAP III du Plan Sénégal Emergent (PSE) et aux orientations fixées”, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Aps