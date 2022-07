Campagne électorale : Sheikh Alassane Sène sillonne le centre du pays

Après Touba, Réfane, Bambey, Ngoye… la tête de liste nationale de la coalition Naataangue Askan Wi a sillonné certaines localités du centre du pays. Sheikh Alassane Sène et sa délégation ont effectué ce vendredi 15 juillet 2022, une série de visites de courtoisie dans plusieurs villes et villages, notamment à Médina Baye (Kaolack) chez le khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass, à qui, il a exposé son projet de société ambitieux d’un TGV estimé à 4 milliards de dollars, avec son mécanisme de financement. Mais également sa volonté d’imposer la cohabitation au régime de Macky Sall, pour enfin, redorer le frontispice de la démocratie sénégalaise bafouée et malmenée.



Il a ensuite effectué nuitamment des caravanes dans les villes de Gossas, de Guinguinéo…



Partout où il est passé, le Sheikh a été accueilli par les investis de sa coalition, engagés et déterminés à mener le combat avec lui jusqu’au bout et par des militants en liesse, assoiffés de changement, qui l’ont manifesté à la moindre occasion.



Le programme Naataangue Askan Wi a ainsi été passé en revue, au grand bonheur des populations déçues de l’échec lamentable de la 13e législature. Le Sheikh poursuit sa campagne, demain il sera dans le Ndoucoumane, à Kounghel Malem Hodar, entre autres contrées.