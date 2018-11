Campagne électorale avant l’heure : Idy change de stratégie

Idrissa Seck a-t-il fait sa mue dans la perspective de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ? Depuis quelque temps, il ne parle que très peu, privilégiant les séances d’écoute aux sorties incendiaires contre le régime de Macky Sall.



Et même le lancement de sa campagne électorale avant l’heure, n’a pas eu le don de changer la donne.



Présentement dans le Saloum, l’ancien maire de Thiès, après l’étape de Porokhane, a sillonné le lundi la commune de Ndoffane Lagheme, apres l’étape de Darou Paca Thiar où, selon nos sources, les populations lui ont présenté une grille de doléances. Parmi celles-ci, on peut retenir l’état lamentable de route qui relie Ndoffane et Darou Paca Thiar et un manque criard d’investissements étatiques.



Apres cette etape, Idrissa Seck et sa delegation ont fait cap sur les villages de Keur Serigne Bassirou Mbacké Medinatoul Salam, Keur Malick Diaw « (dans la commune de Keur Bana), village de Maba Awa Ndiaye (dans la commune de Taiba Niassene), où les populations ont égrené un chapelet de doléances : inexistence de pistes de production, d’électricité et de district sanitaire.



Toujours d’après nos sources, les populations locales ont également déploré la manière dont le gouvernement achète leurs récoltes d’arachides. Elles ont demandé à Idrissa Seck de leur venir en aide, lorsqu’il sera élu le 24 février 2019.



Apres avoir attentivement écouté leurs complaintes, le président de « Rewmi » révèlent nos interlocuteurs, a pris bonne note avant de poursuivre sa tournée.















