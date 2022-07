Campagne législative 2022- Journée du vendredi 15 Juillet : Barthelemy Dias et l'inter-coalition YAW-Wallu Sénégal chez les religieux Pour cette journée du vendredi 15 Juillet, Barthelemy Dias et l'inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal étaient en visite chez les religieux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 17:53

« Dans le cadre de nos visites de courtoisie auprès d'autorités religieuses, nous avons été reçus par le Cheikh Mohammed kanso, Vice-président de l'Institut Islamique et social de Dakar (au nom du Cheikh Abdoul Monem El Zein, Khalife Général d'Ahlul Bayt au Sénégal, Président de l'Institut Islamique du Sénégal), par le Père Maroun Chalita, Supérieur de la Mission Libanaise de la Paroisse Notre Dame du Liban de Dakar, par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, et par Son Eminence Théodore Adrien Cardinal Sarr, Archevêque Émérite de Dakar. » A-t-il posté sur sa page Facebook



« Nous accueillons avec ferveur toutes les prières formulées pour une campagne électorale paisible, et une victoire au 31 Juillet de l'inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu. Nous avons prié pour que Dieu leur accorde une longue vie pleine de santé, a-t-il ajouté.











