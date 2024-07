Campagne médicale gratuite à Sokone : 1170 patients consultés gratuitement en deux jours grâce à son maire Sous l’impulsion de son maire, Abdoul Latif Coulibaly, la commune de Sokone a organisé, du 26 au 28 juillet 2024, une vaste campagne de consultations médicales gratuites, de sensibilisation et de distribution de médicaments, visant à combattre certaines pathologies.

Durant le weekend passé, plusieurs médecins et spécialistes, couvrant diverses disciplines telles que la médecine générale, la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie, la gériatrie, l’odontologie et la dermatologie, se sont réunis à l’école « des filles », lieu central de cette opération.



Il s’agit d’une véritable prouesse, orchestrée par le maire et ses équipes, de rassembler autant de spécialités dans une ville où ces dernières sont rares. Habituellement, pour bénéficier de soins en gériatrie, cardiologie ou dermatologie, les patients de Sokone doivent se rendre à Kaolack, Fatick ou Dakar, soulignant ainsi l'importance de cette initiative.



Les habitants n’ont pas tardé à profiter de cette opportunité exceptionnelle. Ils ont afflué en grand nombre à l’école « des filles » pour bénéficier des soins gratuits offerts.



Lors de la première journée, 205 consultations ont été réalisées en médecine générale et gériatrie, 82 en pédiatrie, 22 en gynécologie, 28 en cardiologie, 61 en dermatologie et 55 en odontologie, soit un total de 453 patients.



L’affluence fut encore plus importante le deuxième jour, avec 717 patients reçus. La gériatrie et la médecine générale ont accueilli 417 patients, la pédiatrie 140 enfants, l’odontologie 65 personnes, la cardiologie 40, la dermatologie 31 et la gynécologie 24 femmes. Au total, 1170 consultations ont été enregistrées par les divers spécialistes durant cette campagne.



Il convient de rappeler que ces journées de soins gratuits, de sensibilisation et de distribution de médicaments ont été organisées sous le thème : « La dépigmentation : un fléau au Sénégal ».



