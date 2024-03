Campagne présidentielle 2024 : Le candidat de Diao 2024 propose la parité dans les grandes instances de décision Pour l'ouverture de la campagne électorale, le candidat Mame Boy Diao de Diao 2024 a choisi le département de Keur Massar pour tenir son premier grand rassemblement. En effet, le vaste terrain "Yekini" qui abritait le meeting était devenu trop étroit pour contenir les milliers de militants et sympathisants ayant fait le déplacement.



"Quelles que soient les supputations, les tergiversations, la mauvaise volonté prêtées aux uns et aux autres sur la tenue ou non du scrutin, sachez que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu et le candidat de Diao 2024 sortira vainqueur" a affirmé le candidat Mame Boy Diao galvanisé par des milliers de militants à majorité de femmes et de jeunes tous acquis à sa cause.



"La Sénégal a une tradition démocratique. Cette démocratie a permis à Me Abdoulaye Wade d'arriver au pouvoir, à Macky Sall d'occuper la station présidentielle. Cette même démocratie fera élire un autre candidat pour remplacer celui sortant", a martelé le candidat du redressement "Jubanti sunu gaal gui".



En outre, Mame Boy Diao a souligné les querelles inutiles au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar avant d'appeler ses anciens camarades à rejoindre la coalition "Diao 2024". "Venez rejoindre la coalition de la vérité. La coalition qui veut continuer à travailler pour le développement du Sénégal".



Mame Boy Diao a par ailleurs remercié les vaillantes femmes de "Diao 2024" grâce à qui, la tenue du meeting a réussi. "Je rends un vibrant hommage aux femmes de "Diao 2024" Je vous exprime toute ma reconnaissance et mon attachement. Ce qu'on a réussi aujourd'hui, c'est grâce à vous les femmes de la coalition Diao 2024. Grâce à vousj, on a eu cette forte mobilisation". Il a promis la préservation de la démocratie et s'est aussi engagé à accompagner les jeunes filles à l'école en leur dotant de serviettes hygiéniques. Pour la représentativité des femmes dans les grandes instances de décision (ministères), Mame Boy propose la parité.







