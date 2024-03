Campagne présidentielle 2024 à Saint-Louis : Aliou Mamadou Dia du PUR promet un deuxième pont aux populations Le défilé des candidats à la présidentielle de 2024 se poursuit dans la ville tricentenaire. Après Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et Amadou Ba, Saint-Louis a accueilli ce jeudi le candidat du PUR Aliou Mamadou Dia.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

C'est ainsi qu'après une caravane populaire tout au long de l'avenue Macky Sall ex avenue Général De Gaulle, le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement est allé au quartier des pêcheurs de Guet-Ndar où il s’est engagé, tout d'abord, à doter Saint-Louis d’un nouveau pont plus moderne que le pont Faidherbe, une fois élu à la tête du pays.



"L’infrastructure constitue un élément essentiel dans un pays. Nous connaissons tous le pont Faidherbe. Une fois à la tête de ce pays, nous ferons un deuxième pont plus moderne pour une meilleure mobilité des usagers. Un pont de dernière génération qui sera un jumeau du pont Faidherbe qui est un patrimoine historique et quon doit conserver. Mais, je veux qu’on construise ici à Saint-Louis le pont le plus moderne en Afrique de l’Ouest”, a-t-il dit.



S'adressant aux pêcheurs et mareyeurs de Guet-Ndar, Aliou Mamadou Dia a promis de suspendre tous les contrats de pêche mais aussi voir avec les voisins comment faire pour augmenter l'octroi de licences de pêche aux Guet-ndariens. M. Dia a également dit son souhait de redynamiser la navigabilité du fleuve Sénégal via le port de Saint-Louis.



"Une fois au pouvoir, on mettra les ressources qu’il faut pour que le port de Saint-Louis soit fonctionnel. On doit aussi faire bon usage du fleuve Sénégal. Il va falloir travailler sur la navigabilité du fleuve. À partir du port de Saint-Louis, nous allons redynamiser la navigabilité sur le fleuve Sénégal pour desservir les villes de Podor, Matam et Bakel”, a fait savoir le candidat du PUR qui va continuer son périple du Nord dans le Fouta



Adama Sall (Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook