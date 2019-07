Can 2019 : Alfred Ndiaye et Ismaïla Sarr de retour avec les "Lions" Absents de la rencontre de mercredi dernier contre le Bénin (1-0), comptant pour les ¼ de finale de la Can 2019 pour cause de blessure, Alfred Ndiaye et Ismaïla Sarr ont repris l’entraînement avec les "Lions", hier, au Caire.

Une séance à laquelle ont pris part les joueurs qui n’ont pas joué la rencontre contre les "Ecureuils", dont Moussa Konaté, Saliou Ciss, Moussa Wagué, Abdoulaye Diallo, Sada Thioub, Salif Sané, Pape Abdou Cissé notamment.



Une bonne nouvelle, en tout cas, pour Aliou Cissé, surtout que Baldé Diao Keïta qui avait pris la place de Ismaïla Sarr, mercredi, face aux hommes de Michel Dussuyer, s’était montré complètement transparent.

