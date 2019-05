Can 2019 : Aliou Cissé publie sa liste le 31 mai Le sélectionneur national, Aliou Cissé publiera sa liste des joueur convoqués pour la Can 2019, le 31 mai prochain, et non le 27, comme précédemment annoncé, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Le coach des "Lions" tiendra une conférence de presse par la même occasion, souligne le document.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|



