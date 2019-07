Can 2019: Édouard Mendy forfait pour le reste de la compétition C’est un coup dur pour le Sénégal. Edouard Mendy, le gardien titulaire des "Lions" est forfait pour le reste de la compétition. Victime d’une fracture du doigt lors de l’échauffement du match contre le Kenya, le portier du Stade de Reims, avait dû céder sa place contre les Harambe Stars. Les résultats des examens ont confirmé que le gardien de Reims souffre d’une fracture. Il ne remettra plus les gants pour le Sénégal d’ici la fin de la compétition, en Egypte.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 16:11



