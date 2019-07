Can 2019- Equipe nationale: Edouard Mendy quitte définitivement la Tanière

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy est forfait pour le reste de la compétition. L’information est donnée par le secrétaire général de la Fédération nationale de football. Ce dernier, annonce que le portier a même quitté la Tanière pour se rendre en France, pour des soins.



Ainsi, le staff médical vient de confirmer cette mauvaise nouvelle. Edouard Mendy est victime d’une fracture osseuse avec déplacement. Ladite blessure, constate-t-on, l’écarte de manière définitive de la Can 2019.



A retenir que la finale de la Can est prévue dans deux semaines, c’est-à-dire le 19 juillet prochain. Le Sénégal poursuit le tournoi avec ses deux autres gardiens, dont Alfred Gomis et Abdoulaye Diallo. Mais, le retour de Salif Sané est annoncée, il retrouve le groupe.





Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos