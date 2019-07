Can 2019 : Ismaila Sarr incertain contre le Bénin Avec Alfred Ndiaye, Krépin Diatta et Mbaye Niang, Ismaïla Sarr, avait été ménagé à la séance de reprise des "Lions", dimanche au Caire, après un jour de repos, samedi. Mais s’il se disait que les quatre joueurs cités n’avaient rien de grave, le journal "Record" renseigne que le pensionnaire de Rennes risque le forfait contre le Bénin, mercredi, en quart de finale de la Can 2019. L’ailier des "Lions" qui souffre d’une élongation, avait reçu un coup du portier ougandais vendredi dernier et sa situation nécessiterait quelques jours de repos, selon le journal.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 13:59 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos