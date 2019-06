Can 2019 : Krépin Diatta refuse de se prendre la tête Le jeune international sénégalais, Krépin Diatta s’est montré déterminant dans le dispositif d’Aliou Cissé à l’occasion du match Sénégal et la Tanzanie. Après avoir fait une belle prestation dans l’animation du jeu qui lui a valu le titre de l’homme du match, il n’a pas caché son plaisir. « On est heureux d’avoir remporté ce match, c’est toujours bien de commencé une compétition par une victoire. On va se projeter pour les matchs qui restent et puis, tout faire pour sortir de notre poule », a apprécié Krépin au micro de Canal plus.



Et, il se dit très content et satisfait du match, tout en saluant le mental et le courage de ses coéquipiers. « Ce n’est que le premier match, il ne faut pas s’emballer. Il nous reste encore des matchs et on va se projeter vers ces matchs-là », invite le joueur qui est à sa première participation à une Coupe d’Afrique des nations seniors.







