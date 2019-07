Can 2019 : L’identité de l’arbitre de la finale Sénégal-Algérie connue

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné l’arbitre sud-africain Victor Gomez pour la finale de la CAN qui opposera l’équipe nationale du Sénégal à celle de l’Algérie, vendredi prochain à 19H00, au Stade International du Caire.



La Confédération africaine de football (CAF) a misé sur l’arbitre sud-africain Victor Gomes pour diriger la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.



L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux rencontres durant cette compétition continentale ; Egypte- Zimbabwe pour la phase des poules et un match du huitième de finale entre le Ghana et la Tunisie.





