Can 2019- Le Sénégal bat la Tanzanie 2 buts à 0 La fin du match Sénégal et la Tanzanie vient d’être sifflé par l’arbitre Tunisien. Le score final est de 2 buts à 0 au profit des lions de la Téranga. Il a été relevé au cours de ce match que le Sénégal pourrait davantage inscrire de buts. Puisqu’à la première période, l’attaquant sénégalais, Mbaye Niang a manqué plusieurs occasions de buts.



Ainsi, Keita Baldé a inscrit le 1e but de l’équipe du Sénégal par un tir du pied gauche, trompant la vigilance du gardien tanzanien.







Et, pour la seconde période du temps réglementaire, le même constat est fait avec des occasions de buts, toujours ratées par manque de concentration et d’efficacité. Seulement, le plus jeune de l’effectif d’Aliou Cissé, Krépin Diatta a usé d’un tir en puissance pour marquer le second but, libérant ses partenaires du doute de l’éventualité d’une égalisation de l’équipe adverse.







Mais d’après des observateurs, l’essentiel est de remporter le match avec ses 3 points. En attendant, le Sénégal devra observer quelques réglages avec l’entrée en matière de Sadio Mané pour mieux progresser dans la suite de la compétition.







