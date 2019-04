Can 2019: Le Sénégal fera face au Nigéria en amical

Le Président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor vient de confirmer la tenue du match amical Sénégal-Nigéria dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte. "Les deux entraîneurs sont acquis à la cause, tout s’est fait au Caire (egypte) pendant le tirage au sort entre le président de la fédération nigériane de football (Amajupinnick) et nous-mêmes en présence des deux techniciens», a-t-il dit. Selon Libération, Me Senghor a souligné que le lieu de la rencontre entre les lions de la teranga et les super eagles reste à déterminer. "Ce sera en Egypte ou en Espagne" informe t-il avant d'ajouter que Sadio Mané et ses coéquipiers feront leur stage de préparation en Espagne.





